Jandarma Lavanta Festivali’nde vatandaşları kadına şiddete karşı bilgilendirdi

Kırklareli’nde 2’ncisi düzenlenen “Lavanta Günleri Festivali”nde stant açan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, binlerce vatandaşı kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Kırklareli merkeze bağlı Asilbey köyünde düzenlenen Lavanta Günleri Festivali’nde stant açan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, ‘2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı’ doğrultusunda etkinlik alanına gelen vatandaşlara kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği etkinlik alanında ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganı ile bilgilendirme kitapçıklarının dağıtıldığı etkinlikte standı ziyaret eden Kırklareli Valisi Birol Ekici, yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Sosyolog Jandarma Astsubay Çavuş Birgül Er’den bilgi aldı. Yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Ekici, jandarma personeline başarılar diledi.

Ayrıca jandarma personeli tarafından köydeki kıraathanelerde de bilgilendirme kitapçıkları dağıtılarak, vatandaşlar kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.