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İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

KIRKLARELİ 01.04.2021, 16:36
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İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletme yetkilileriyle görüştü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile yumurta tavukçuluğu faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Aksoy, “Üreticilerimizin bilgi, üretme istekleri ve deneyimleri bizleri de teşvik etmektedir. Tüm üreticilerimize bol kazançlı bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Aksoy, ziyarette bulundukları üreticilere teknik bilgilendirme yaptı.
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