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İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan Babaeski’de incelemelerde bulundu

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Babaeski ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda incelemelerde bulundu.

KIRKLARELİ 24.09.2021, 17:38
İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan Babaeski’de incelemelerde bulundu

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Babaeski ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda incelemelerde bulundu.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Babaeski ilçesinde bulunan okulları ziyaret ederek yapılması planlanan anaokulu yerini gezdi. Daha sonra Kalkan Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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