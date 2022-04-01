İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hastanede giyim mağazası açıldı

Kırklareli’nde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçiler için giyim mağazası açıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilere yardımcı olmak amacıyla Kızılay Butik Mağazası açıldı. Açılışa Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da katıldı. Can, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının Kızılay Butik Mağazası’na müracaat ettiği takdirde kıyafet ihtiyacının karşılanacağını belirterek, “Bu hastanede hangi nedenle buraya gelmişse Kızılay mağazasından ihtiyacı var ise o hizmeti yerine getirmek bizlerin birinci görevidir” dedi.

Açılışta Kırklareli Valisi Osman Bilgin de emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak giyim mağazasının açılışı gerçekleştirildi.