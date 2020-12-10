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İğneada’da balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, İğneada Balıkçı Barınağında, balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

KIRKLARELİ 10.12.2020, 09:44
İğneada’da balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, İğneada Balıkçı Barınağında, balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

Balıkçı tekneleri ve nakil vasıtalarında balıkların asgari avlanabilir boy ölçüm değerleri, teknelerin ruhsat durumları kontrol edildi. Yapılan denetimlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Özel, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirterek, sürdürülebilir bir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarını korumanın önem arz ettiğini söyledi.
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