İğneada’da balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada balıkçı barınağı, perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri ve nakil vasıtalarında su ürünleri denetimleri gerçekleşti.

Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlisi personeli tarafından, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı gemilerine ait su ürünleri ruhsat tezkeresi ve izin belgeleri kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde ayrıca, avlanan balıkların avlanılabilir asgari boy limitlerine uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik ölçümler yapıldı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.