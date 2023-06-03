Huzurevi sakinlerinin sergisi göz doldurdu

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü sakinlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin sergisi yoğun ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü sakinlerinin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri, Kırklareli Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği yıl sonu sergisinde sergilendi. Serginin açılışına, Vali Birol Ekici, eşi Prof. Dr. Filiz Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Baş, kurum müdürleri, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.

Sergiyi gezen Vali Ekici ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerinin göz nuru dökerek yaptığı ürünleri tek tek inceledi.