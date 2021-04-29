banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Halkın sağlığı için gıda kontrol görevlileri sahada

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde denetimlerde bulundu.

KIRKLARELİ 29.04.2021, 12:24
3
Halkın sağlığı için gıda kontrol görevlileri sahada

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde denetimlerde bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri halkın sağlığı için korona virüsüyle mücadele kapsamında kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde denetimlerine devam ediyor.

Halkın sağlığı için denetimleri yoğun bir şekilde yaptıklarını belirten İl Müdürü Mehmet Aksoy “Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için sahadayız. Kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde risk esaslı denetimler ile covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerimiz devam etmektedir” dedi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?