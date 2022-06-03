banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir

Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi

Kırklareli İl Müftülüğü, 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verdi.

KIRKLARELİ 03.06.2022, 17:06
Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi

Kırklareli İl Müftülüğü, 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verdi.

Koronavirüs kısıtlamalarının ardından Suudi Arabistan yönetiminin hacı adaylarını kabul edeceğini açıklamasıyla İslam alemini hac heyecanı kapladı. Bu doğrultuda Kırklareli ilinden hac vazifesini yerine getirmek için Mekke ve Medine’ye gidecek olan hacı adaylarına Kırklareli İl Müftülüğü tarafından ‘hac semineri’ verildi.

Haziran ayında yola çıkacak olan hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla düzenlenen seminerlerde ihram, say, tavaf, selamlama, kurban gibi haccın farzlarının yanı sıra haccın sünnetleri anlatıldı.

Kırklareli İl Müftülüğü Gençlik merkezinde yapılan seminerlere konuşmacı olarak katılan Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman, hacı adaylarına ibadet bilinci, hac ibadeti, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci konulu sunum gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
26°
açık