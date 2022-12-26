‘Gezici Kütüphane’ Kırsalda öğrencilere kitap sevgisi dağıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kırklareli’ne tahsis edilen ‘Gezici Kütüphane’ köy köy gezerek öğrencilere kitap sevgisini dağıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kırklareli’ne tahsis edilen ‘Gezici Kütüphane’ kırsalda yaşayan öğrencilere kitap sevgisini dağıtıyor.

‘Gezici Kütüphane’nin bu seferki durağı Merkeze bağlı Kayalı köyü oldu. 5 köyden 54 öğrencinin eğitim gördüğü Kayalı İlkokulu bahçesin gelen ‘Gezici Kütüphanede’ öğrenciler kitaplar okudu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de ‘Gezici Kütüphane’nin bulunduğu okula gitti. Öğrencilerle kitap okuyan Ekici, okumanın önemine değinerek “En güzel çiçekler sarp kayalıklarda açar, hepiniz bir çiçeksiniz ve geleceğimizin teminatısınız. Çok uzun değil, göz açıp kapayıncaya kadar yerimizi sizlere bırakacağız. Geleceğin valileri, öğretmenleri, mühendisleri avukatları sizler olacaksınız, sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Ekici ilk ayetin oku olduğunu ifade ederek bütün öğrencileri okumaya davet etti.

“Yıllarca hayal kurduk ve şimdi karşınızda”

Yıllarca ‘Gezici Kütüphane’nin hayalini kurduklarını vurgulayarak “Artık akıllı tahtalarımız var. Dünyanın en iyi imkanlarına sahibiz. ’Falanca ülkede varmış, filanca ülkede gezici kütüphaneler varmış’ diye konuştuğumuz, yıllarca hayalini kurduğumuz otobüs işte karşımızda. İçi bilgi dolu, kitaplar dolu. Hayallerimiz dolu, umutlarımızla dolu, çok güzel kitaplar var. Bunları okuyarak kendinizi geleceği hazırlayacaksınız. Bunun mutluluğunu yaşıyorum” şekilden konuştu.

Daha sonra Ekici öğrencilere kitap hediye etti.