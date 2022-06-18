Elektrik direklerini çalan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde elektrik direklerini çalan şüpheli yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Koyunbaba köyünde bir çiftlikte elektrik direklerinin olmadığını fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri araştırma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hırsızlığı yapan şüphelinin F.Ş. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla F.Ş. yakalandı.