Durgun sulardan geçiş tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kırklareli’nde bulunan 65’inci Mekanize Piyade Tugay ve 5’inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde durgun sulardan geçiş tatbikatı yapıldı.

Kırklareli’nde bulunan 65’inci Mekanize Piyade Tugay ve 5’inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığınca durgun sulardan geçiş tatbikatı icra edildi. Senaryo gereği ilk olarak Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Sis bombaları atılmasının ardından bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip olan seyyar yüzücü hücum köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.