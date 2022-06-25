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DP lideri Uysal Kırklareli’de kongreye katıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı Kongresi, Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti.

KIRKLARELİ 25.06.2022, 23:03
DP lideri Uysal Kırklareli’de kongreye katıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı Kongresi, Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde DP İlçe Başkanlığı Kongresi gerçekleşti. Kongreye Genel Başkan Gültekin Uysal katıldı.

Uysal ilk olarak Vize’de Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra vatandaşları selamlayan Uysal, kongre alanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet raporu okundu.

DP Vize İlçe Başkanlığına tekrardan Engin Çakan seçildi.

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