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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı

Kırklareli’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı.

KIRKLARELİ 11.05.2021, 12:15
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı

Kırklareli’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük ve Demokrasi Meydanından 39 ABA 791 plakalı motosiklet sürücüsü F.U. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Uzun Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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