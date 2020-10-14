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Çukura düşen düveyi itfaiye kurtardı
KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE TUVALET İÇİN AÇILDIĞI TAHMİN EDİLEN ÇUKURA DÜŞEN YAKLAŞIK 350 KİLOLUK DÜVEYİ LÜLEBURGAZ İTFAİYESİ EKİPLERİ KURTARDI. SAĞLIK DURUMU İYİ OLAN DÜVE KURTARILDIKTAN SONRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ. NOT: FOTOĞRAFLAR LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ'NDEN ALINMIŞTIR.
KIRKLARELİ 14.10.2020, 09:34
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tuvalet için açıldığı tahmin edilen çukura düşen yaklaşık 350 kiloluk düveyi Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri kurtardı. Sağlık durumu iyi olan düve kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Olay bugün saat 06.00 sıralarında Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düvenin çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, düştüğü yerde sıkışan hayvanı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Düvenin sıkıştığı yerden kurtarılması için yoğun çaba gösteren ekipler, hayvanı halat yardımıyla çekerek kurtardı. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düve olayın ardından sahibine teslim edildi.
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