Çöplerden ayak iziyle çevre kirliliğine dikkat çektiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Doğaya Dönüş Derneği iş birliğinde Kırklareli’nin İğneada beldesinde bulunan Longoz ormanından topladıkları çöp ve yapraklarla oluşturdukları ‘ayak izi’ ile çevre kirliliğine dikkat çektiler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Doğaya Dönüş Derneği iş birliğinde "Sadece Ayak İzini Bırak" isimli etkinlik gerçekleşti. Etkinlikte Kırklareli’nin İğneada beldesinde bulunan longoz ormanından toplanan çöp ve yapraklarla ayak izi oluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, “İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla “Doğadaki İzlerimiz” etkinliği gerçekleştirildi. Doğaya Dönüş Derneği işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezinde yapılan bilgilendirme sonrasında 3 km doğa yürüyüşü yapıldı ve longoz ağaçları tanıtıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar tarafından çöpler ve longoz ağaçlarının sonbahar yaprakları ayrı ayrı toplanarak Mert Gölü kuş gözlem kulesi önünden toplanan çöpler ve sonbahar yapraklarından “Sadece Ayak İzini Bırak” sloganıyla zemine iki ayrı ayak izi oluşturuldu” ifadelerine yer verildi.