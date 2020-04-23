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Çocuk Sokağı’nda hüzünlü 23 Nisan

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE 2016 YILINDA UNİCEF İŞBİRLİĞİNDE AÇILAN ÇOCUK SOKAĞI, 23 NİSAN’DA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.

Çocuk Sokağı’nda hüzünlü 23 Nisan

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE 2016 YILINDA UNİCEF İŞBİRLİĞİNDE AÇILAN ÇOCUK SOKAĞI, 23 NİSAN’DA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:40
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Çocuk Sokağı’nda hüzünlü 23 Nisan

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında UNİCEF işbirliğinde açılan Çocuk Sokağı, 23 Nisan’da sessizliğe büründü. Önceki yıl yapılan etkinliklerle çocuk seslerinin eksik olmadığı sokak, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların evlerine kapanması nedeniyle bomboş hale döndü. Sokağın bu görüntüsü hüzünlendirdi.

Lüleburgaz’da UNİCEF işbirliğiyle 2016 yılında faaliyete geçirdiği ve geçen yıla kadar atıl kalan, ancak geçtiğimiz yıl yeniden açılan Çocuk Sokağı, koronavirüs sessizliğine büründü. Çocukların gönüllerince eğlenip oyunlar oynadığı Çocuk Sokağı bugünlerde eski günlerini arıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan etkinliklerinde çadırların kurulduğu, palyaçolar eşliğinde çocukların eğlendiği sokakta, bu yıl sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar da olmayınca sessizlik oldu. Terk edilmiş hale bürünen sokağın bu durumu hüzünlendirdi.

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