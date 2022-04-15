Çiftlik atıkları, tarlalarda hayat buluyor

Kırklareli’nde ‘Çiftlik Atıklarının Bertarafı’ projesi ile toplanan organik atıklar, tarlalarda gübre olarak kullanıldı. Ekolojik dönüşümün hedeflendiği projede, atıklar homojen bir şekilde tarlalara atılıyor.

Kırklareli il merkezine bağlı Kavakdere köyünde vidanjör ile çiftçilerin tarlasında gübreleme çalışması yapıldı. ‘Çiftlik Atıklarının Bertarafı’ projesi dolayısıyla çiftliklerin depolarında toplanan hayvan atıkları tarlalara atıldı. Çiftliklerden çıkan atıkların ekonomiye ve doğaya kazandırılması için 2020 yılında başlatılan projede, 300 baş ve üzeri hayvanı olan çiftlikler ile 300 dekar ve üzeri arazisi olan çiftçilerimizin eşleştirilerek çiftliklerin lagünlerinde biriken gübrelerin sıvı kısmının çiftçilerin talepleri ya da eşleşmeye göre yapılan görüşmeler ile tarlalara homojen şekilde atılıyor.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Kimyevi gübre fiyatlarının arttığı günümüz şartlarında, çiftçilerimizin bu şekilde gübreyi çiftliklerden ücretsiz temin ediyorlar. Tarlaların sürülme veya ekim zamanları da dikkate alınarak yapılan uygulamalar ile verim artışı yükseliyor. Bu uygulamalar ile hem çiftliklerin gübre yönetimini kolaylaştırıyor hem de çiftçilerimizin gübre maliyetleri ucuz ve verimleri yüksek oluyor” dedi.

Gübre uygulaması yapılan çiftçiler; uygulamadan çok memnun olduklarını, civardaki tarlaların %75 ’inin bundan yararlandığını, tarlalarına gübre attırmak için sıraya girdiklerini, verimlerinin arttığını ve bu artışın ürünlerin yetişmesi ve hasadı esnasında da fark edildiğini belirtti.

Çiftlik yöneticileri ise; bu proje ile birlikte, çiftlikte oluşan gübrelerin sıvı kısımlarını depolama sorunu yaşamadıklarını, çiftçiler tarafından kendilerine ulaşan taleplere her zaman cevap vermeye çalıştıklarını, lagünden çekilen gübrenin çiftlikten tarlaya atılmasına kadar hiçbir ücret talep etmediklerini belirtti.