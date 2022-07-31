Çeltik tarlalarında gübreleme sürüyor

Kırklareli’nde nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan çeltik tarlalarında gübreleme çalışmaları sürüyor.

Kırklareli’nde önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Pehlivanköy ilçesinde nisan-mayıs aylarında çeltik tohumlarının toprakla buluşturulması sonrasında üreticiler tarlalarda gübreleme işlemlerini sürdürüyor. İlçede bu sezon 7 bin 945 alana çeltik ekildi. Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çeltik tarlalarında üreticilerle bir araya gelerek, bilinçli gübre kullanımı, hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirmeler yapıyor.