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Çeltik tarlalarında gübreleme sürüyor

Kırklareli’nde nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan çeltik tarlalarında gübreleme çalışmaları sürüyor.

KIRKLARELİ 31.07.2022, 14:36
Çeltik tarlalarında gübreleme sürüyor

Kırklareli’nde nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan çeltik tarlalarında gübreleme çalışmaları sürüyor.

Kırklareli’nde önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Pehlivanköy ilçesinde nisan-mayıs aylarında çeltik tohumlarının toprakla buluşturulması sonrasında üreticiler tarlalarda gübreleme işlemlerini sürdürüyor. İlçede bu sezon 7 bin 945 alana çeltik ekildi. Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çeltik tarlalarında üreticilerle bir araya gelerek, bilinçli gübre kullanımı, hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

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