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Çaktığı çivi gözüne isabet eden şahıs yaralandı

Kırklareli’nde paletlere çaktığı çivilerden biri gözüne isabet eden şahıs yaralandı.

KIRKLARELİ 17.08.2022, 14:22
Çaktığı çivi gözüne isabet eden şahıs yaralandı

Kırklareli’nde paletlere çaktığı çivilerden biri gözüne isabet eden şahıs yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Y.B. paletlere çivi çaktığı esnada çivi gözüne isabet etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Y.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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