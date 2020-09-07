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Bıldırcın sesi çıkaran düzenekler ele geçirildi
KIRKLARELİ’DE AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA, BILDIRCIN SESİ ÇIKARAN 5 ADET DÜZENEK TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ.
KIRKLARELİ 07.09.2020, 15:22
Kırklareli’de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, bıldırcın sesi çıkaran 5 adet düzenek tespit edilerek imha edildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 60 kişi kontrol edilerek, usulsüz olarak avlanan kimseye rastlanılmadı. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 5 adet düzenek tespit edilerek imha edildi.
Usulüne uygun avlanmakta olan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetlerinin devam edileceği belirtildi.
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