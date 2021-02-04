Başkan Talay sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yoğun sağanak sonrası zarar gören bölgelerde incelemede bulundu.

Hafta başında etkili sağanak sonrası Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay zarar gören bölgelerde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Talay bölgede yaptığı incelemenin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yoğun yağışın tüm Trakya bölgesini etkilediğini belirten Başkan Talay, “Yaşanan aşırı yağışın zarar verdiği yerleri tespit etmek için sahadaydık. Titiz çalışmamız ve Allah’ın da izni ile ilçemizde büyük çaplı bir sorun meydana gelmedi. Önümüzdeki aylarda yapılacak altyapı projelerimizle birlikte Pınarhisar’ın kanayan yarası olan sel sorununa kalıcı çözümü sunacağız” dedi.