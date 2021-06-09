banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde nüfus müdürlükleri Turuncu Konsept ile hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yenilendi.

KIRKLARELİ 09.06.2021, 12:00
Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde nüfus müdürlükleri Turuncu Konsept ile hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yenilendi.

İçişleri Bakanlığı Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yenilendi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile birlikte Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü olmak üzere dönüşümü tamamlanarak yeni konseptiyle hizmete giren Müdürlük sayısı kent genelinde 5’e yükseldi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
az bulutlu