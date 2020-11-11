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AK Parti Milletvekili Minsolmaz korona virüse yakalandı

AK PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SELAHATTİN MİNSOLMAZ’IN YAPTIRDIĞI COVİD-19 TESTİNİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI.

KIRKLARELİ 11.11.2020, 13:34
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AK Parti Milletvekili Minsolmaz korona virüse yakalandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler’in korona virüse yakalanmasının ardından AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın da yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Minsolmaz, “Kıymetli hemşerilerim, bugün TBMM Hastanesi’nde yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerine yer verdi.
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