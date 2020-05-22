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89 yaşındaki Esat dede “Biz bize yeteriz” dedi

KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE YAŞAYAN 89 YAŞINDAKİ ESAT ENGİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA BİN TL BAĞIŞLADI.

89 yaşındaki Esat dede “Biz bize yeteriz” dedi

KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE YAŞAYAN 89 YAŞINDAKİ ESAT ENGİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA BİN TL BAĞIŞLADI.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:42
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89 yaşındaki Esat dede “Biz bize yeteriz” dedi

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Esat Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına bin TL bağışladı.

Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde yaşayan 89 yaşındaki Esat Engin, Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak milli dayanışma kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Engin’in adresine giden Vefa Sosyal Destek Grubu, gerekli formlar doldurulduktan sonra Engin’den 1000 TL bağışı aldı. Engin’in bu bağışı duygulandırırken, Engin’e kampanyaya dair yaptığı bağışa ilişkin makbuz teslim edildi.

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