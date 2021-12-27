4. dozu olan Vali’den aşı çağrısı

4. doz aşıyı olan Kırklareli Valisi Bilgin vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmede mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmesi üzerine üzerine başlatılan 4. Doz aşılama sürecinde Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Vali Osman Bilgin 4. doz aşısını oldu.

Bilgin toplumsal bağışıklığın artırılması için tüm vatandaşları aşı merkezlerine aşı olmaya davet etti.