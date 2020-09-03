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3 turist Türkiye’de dost oldu

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI MOTOSİKLET VE BİSİKLET AKADEMİSİ (LYMBA) 3 YABANCI BİSİKLET TUTKUNUNU AYNI GÜN AĞIRLADI.

KIRKLARELİ 03.09.2020, 11:31
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3 turist Türkiye’de dost oldu

Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi (LYMBA) 3 yabancı bisiklet tutkununu aynı gün ağırladı.

Dünya turuna çıkan Alman, Fransız ve Macar bisikletçiler akademiye hayran kaldı. Seyahatleri sırasında LYMBA’da tesadüfen tanışan 3 turist, burada unutulmayacak bir kalıcı dostluğa imza attı. Akademi’de bir gün konaklayan bisikletçiler, ertesi gün dünya turlarına kaldığı yerden devam etti.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını ağırlayan ve “Modern çağın kervansarayı” olarak adlandırılan Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi, geçtiğimiz günlerde 3 Avrupalı turisti ağırladı. Almanya, Fransa ve Macaristan’dan dünya turu yapmak üzere yola koyulan 3 bisiklet tutkununun yolu LYMBA’da kesişti. LYMBA’da bir gece konaklayan gezginler, akademiye hayran kaldı.

“Burası çok etkileyici bir yer”

Paris’ten Vietnam’a doğru yola çıkan Fransız Cristophe Durand (40) İtalya, Slovenya, Hırvatistan ve Bulgaristan rotası üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi. Durand, günde ortalama 100 kilometre giderek hedefine varmak istediğini belirterek, LYMBA hakkında özel açıklamalarda bulundu. Birçok ülke gezdiğini ancak Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi gibi bir yeri daha önce görmediğini söyleyen Durand, “Benim bisiklet sürücüsü arkadaşım Fabian bana burayı önerdi. O da İstanbul’a gidiyor. Burayı bana önerdi. Bana ‘Burada kalabilirsin. İyi bir duş alabilirsin’ dedi. Benim düşünceme göre burası çok iyi bir fikir olmuş. Burası çok etkileyici bir yer. Paris’ten buraya kadar geldim ancak hiçbir ülkede böyle bir yer görmedim. Türk insanı çok arkadaş canlısı. Ne yazık ki burada kısa süre kalacağım. Çünkü yolum uzun. Vietnam’a varmam gerekiyor” dedi.

“Bitiş noktam yok”

Bir diğer gezgin ise Macaristan’dan yola koyulan Daniel Szony (32) oldu. 16 Temmuz’dan beri yollarda pedal çeviren, yeri geldiğinde çadırıyla yol kenarında konaklayan Szony, izlenimlerini anlattı. Jules Verne’in 80 Günde Devri Alem kitabındaki gibi dünyayı dolaşacağını söyleyen Szony, “Bisiklet turumu nerede bitireceğimi bilemiyorum. Cristophe gibi Vietnam’a gideceğim. Ama orada durmayacağım. Vietnam’ın ardından Tayland ve Yeni Zelanda’ya geçeceğim. Ardından da Güney Amerika’ya geçerek dünya turuma devam edeceğim. Jules Verne’in kitabındaki gibi dünyayı dolaşmak istiyorum” diye konuştu.

“Böyle bir yer Avrupa’da görmedim”

Lüleburgaz Belediyesi’nin yaptığı Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi’nin çok güzel bir fikir olduğunu kaydeden Szony, “Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi çok güzel bir yer. İnanılmaz bir yer olmuş burası. Şu ana kadar gezdiğim hiçbir yerde böyle bir yer görmedim. Gezginler için burası bir durak. Gezginler için burası güzel bir fikir” şeklinde konuştu.

Szony son olarak korona virüs salgınından korkmadığını, tek korkusunun ülkelerin sınır kapılarını kapatması olduğunu sözlerine ekledi.

“Beklentilerimin çok üzerinde”

Diğer iki gezgine göre daha kısa bir rota izleyerek Almanya ile İstanbul arasını bisikletiyle geçmek isteyen son gezgin ise Fabian Slama oldu. Slama, İstanbul’da 2 hafta tatil yaptıktan sonra Almanya’ya geri döneceğini söyleyerek, “Türkiye’ye ilk kez geldim. Çok arkadaş canlısı insanlar. Sürekli konuşmak, bana yardımcı olmak istiyorlar. Almanya’da da bazı Türk arkadaşlarım var. O yüzden Türk insanını seviyorum. Burada böyle bir yer beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Böyle güzel bir yeri daha önce görmemiştim. Çok iyi bir fikir olmuş. Avrupa’yı gezdim. Ancak böyle bir yeri ilk kez görüyorum” ifadelerini kullandı.

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