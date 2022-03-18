banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Kirkit’in Sesi Talas’ta yankılandı

Güncel 18.03.2022, 12:30
Kirkit’in Sesi Talas’ta yankılandı
1/5

17 -21 Mart tarihleri arasında açık olan sergide kilim, zili, cicim, sumak ve kolan teknikleriyle hazırlanmış birbirinden değerli el dokuması çuval, heybe, çanta ve beşikler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.