Zabıtadan korona virüs denetimleri
KIRIKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KORONA VİRÜS DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. DENETİMLERDE TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE TEDBİRLERİNE UYULMASI YÖNÜNDE ESNAF VE VATANDAŞLAR UYARILDI.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.
Salgın ile mücadelede denetimlerine aralıksız devam eden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir taraftan pazar denetimlerini sürdürürken diğer taraftan da şehir içerisinde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri denetimlerde vaka sayılarında artış olduğunu, hayatın her alanında tedbirlere uyulmasının bu dönemde daha da önem kazandığını belirtiyor.
Korona virüs denetimlerinde, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, çay ocakları gibi tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılıyor. Denetimlerde iş yerlerinde hijyen ve kapalı alanlarda maske takılıp takılmadığı kontrolü yapılırken vatandaşlara da sık sık sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor. Ekipler denetimler çerçevesinde kurallara uymayan iş yerlerine idari para cezası uygularken, tedbirler kapsamında denetimlerin zabıta ekipleri tarafından sürdürüleceği bildirildi.
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