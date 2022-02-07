Yarıyıl tatili sona erdi: Kırıkkale’de binlerce öğrenci okula döndü

Kırıkkale’de yaklaşık 47 bin 560 öğrenci, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiin başlaması ile okula döndü.

Kırıkkale’de, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 47 bin 560 öğrenci, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-2022 Eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum" dedi.