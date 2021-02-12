Yahşihanspor’dan sezon öncesi iki hazırlık maçı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahşihanspor, sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Kırıkkale temsilcisi iki hazırlık maçı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yahşihanspor 2020-2021 sezonu antrenmanlarına teknik direktör Nihat Baran liderliğinde devam ederken Kavaklıdere Spor Kulübü ve Çubukspor takımları ile de hazırlık maçı yaptı. Yahşihanspor oyuncuları, Fikret Karabudak Tesisleri Sahası’ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı. 1 ay önce antrenmanlara başlayan Yahşihanspor, Kavaklıdere Spor Kulübü karşısına yedek oyuncu ağırlıktı çıtkı. Centilmence geçen mücadele Kavaklıdere Spor Kulübü’nün 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın Kulüp Başkanı Ömer Çetin ve takım yöneticileri ile birlikte tribünlerden takip ettiği Çubukspor maçı ise Yahşihanspor’un 2-1’lik aldığı galibiyetle sonuçlandı.

"Takımımıza teşekkür ediyorum"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu sezon BAL’da mücadele edecek futbol takımımız Yahşihanspor’un kendi sahamızda Çubukspor ile yaptığı ikinci hazırlık maçını izledik. 2-1’lik skorla bizlere galibiyet yaşatan takımımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzün yöneticilerine, teknik heyetine ve futbolcularımıza başarılar diliyorum. Takımımızın her zaman yanında olup her türlüğü desteğe hazırız. 3. Ligdeki takımımız Kırıkkale Büyük Anadoluspor’a ayrıca başarılar diliyorum” dedi.