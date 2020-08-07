Yahşihan’da korona virüs tedbirleri
KIRIKKALE’NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte ilçedeki işletmelere ziyaretlerde bulunarak artan vaka sayıları nedeniyle kurallara uyma çağrısında bulundu. Kaymakamı Uzunoğlu ve Başkan Türkyılmaz sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşlarla sohbet ettikten sonra sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Uzunoğlu vatandaşlara korona virüs tedbiri kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmalarını söyledi.
Esnafları tek tek gezerek korona virüs tedbirlerine uymalarını isteyen Başkan Türkyılmaz, "Yeniden başa dönmeyelim. Sağlığımızı korumak bizim elimizde. Virüs halen yanı başımızda, fiziki mesafe ve maske kuralına uymanızı rica ediyoruz. Yeni normal hayat düzeninde bunlara daha çok dikkat etmek zorundayız. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım. Tüm halkımızı kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.
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