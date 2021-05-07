Yahşihan’da bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin temeli atıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçe merkezinde bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Yeni Merkez Camiinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da katılımıyla Cuma namazının ardından gerçekleştirilen temel atma töreni, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınırlı katılım ile yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edildi. Kurban kesimiyle birlikte cami temeline ilk harç atıldı.

İlçenin merkezinde bulunan 4 bin 730 metrekarelik arazi üzerine konumlanan ve bin 500 kişinin namaz kılabileceği cami, iki katlı ve çift minareli olarak planlanıyor. Yaklaşık bin 300 metrekare kapalı otopark alanı da bulunan cami ayrıca ticari alan bölümü, toplantı yeri ve oturma alanlarını da barındırıyor. Toplamda 20 milyon liraya mal olacak caminin 36 ayda tamamlanması hedefleniyor.

"Burada bin 500 vatandaşımız namaz kılacak"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Türkyılmaz, camiyi en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Başkan Türkyılmaz, "Yahşihan Merkez İlçe Camiyi 4 bin 730 metrekare alana konuşlandırdık. Bin 300 metrekare otoparkın da bulunduğu caminin 4 bin metrekare kullanım alanı olacak. İki katlı, iki minareli bir cami olup Yahşihan merkezinde olacak. Burada yaklaşık bin 500 vatandaşımız namaz kılacak. Yapım süresinin daha öne çekilmesini rica ettik. Maliyeti de 20-23 milyon lira arasında olup Yahşihan halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşların yardımlarının önemine değinen Başkan Türkyılmaz, "Sabah ben erken kalkmayı ve ilçede gezmeyi seviyorum. Geçen gün sabah buraya geldiğimde Yahşihanlı bir hanımefendi gördüm. Elinde parasını gördüğümde ’camiye yardıma geldim’ dedi. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yahşihan halkı, hayırseverlerimiz bu camiyi burada bırakmazlar. Gelecek sene Ramazan ayına söz verip bu caminin açılışını planlayalım diye görüştük" ifadelerini kullandı.