Yahşihan’da belediye ekipleri yaşlıların evlerini temizliyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye ekipleri yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik yapıyor.

Yahşihan Belediyesi "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıların evlerini temizleme çalışması gerçekleştirdi. Pandeminin etkili olduğu bugünlerde de yaşlıların en büyük destekçisi olan Yahşihan Belediyesi, Başkan Osman Türkyılmaz’ın talimatıyla ilçede yaşayan yaşlıların evlerine temizlik hizmeti vererek yanlarında olduğunu gösterdi. Günlük hayatta rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlıların evlerini temizleyen ekipler, yerleri, halıları süpürüp sildi, toz aldı, cam, kapı ve çerçeveleri temizledi. Ekipler ayrıca mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıp balkonları da yıkadı.

“Büyüklerimize her zaman sahip çıkacağız”

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın yanında olup vefamızı göstermek istedik. Onlar bizim için bir gün değil her gün özeller. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza dokunan projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Evlerini temizlemekte zorlanan yaşlılarımıza destek oluyoruz. Onlara değer veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kurmuş olduğumuz Yahşi Masa Birimimiz vatandaşlarımızın her zaman yardımına koşmaya hazırdır. Temizlik ekibimiz belirli aralıklarla bu çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek. Biz Yahşihan Belediyesi olarak büyüklerimize her zaman sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan 74 yaşındaki Nazik Parlak "Belediye Başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz Allah ondan razı olsun. Ekipler geldi, evimizi temizlediler. Her türlü ihtiyacımızı karşıladılar" dedi.