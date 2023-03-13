Yahşihan’da 11 mezarın yeri değiştirildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde inşaatı devam eden caminin bahçesinde bulunan 11 mezar, belediye görevlileri tarafından Acısu Mezarlığına nakledildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni merkez camisinin inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 11 mezarın ailelerinden alınan rıza ile Acısu Mezarlığı’na nakledildiğini söyledi. Türkyılmaz, "Cami inşaatının bahçesinde bulunan ilçemizin değerli merhumları Müderris Mehmet Efendi, Veli Gördebil, H. Tevhit Kutay, Arap Hoca, Mustafa Efendi, Hüseyin Efendi, H. Hazım Efendi, Mehmet Ağa, Mahir Kutay, Ömer Hoca ve Sait Kutay’ın kabristanlarını yapmış olduğumuz Mevlid programı beraberinde ailelerinin onayları ile Acısu Mezarlığımıza naklini gerçekleştirdik. Allah mekânlarını cennet eylesin" dedi.