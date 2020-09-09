Yahşihan Belediyesine sulama arazözü hibe edildi
YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TÜRKYILMAZ, 560 BİN TÜRK LİRASI DEĞERİNDEKİ SULAMA ARAZÖZÜNÜ ARAÇ FİLOSUNA HİBE OLARAK TESLİM ALDIKLARINI BELİRTTİ.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 560 bin Türk Lirası değerindeki sulama arazözünü araç filosuna hibe olarak teslim aldıklarını belirtti.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 560 bin lira değerindeki 8 ton kapasiteli sulama arazözünü araç filosuna kattı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ilimizi ziyareti kapsamında belediyemizin sulama tankerine ihtiyacı olduğu kendisine iletmiştik. Talebimiz sonucu 560 bin liraya mal olan 2020 model 8 ton kapasiteli sulama arazözünü belediyemiz araç filosuna hibe olarak teslim almış bulunmaktayız. Verilen hibede büyük katkıları bulunan başta Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk’e ve desteklerinden dolayı Ramazan Can’a ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.
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