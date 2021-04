Yahşihan Belediyesinden tam kapanmada ’göreve hazırız’ mesajı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, tam kapanma süresince ilçe halkının mağdur olmaması için sahada olacaklarını belirtti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada göreve hazır olduklarını kaydetti. Başkan Türkyılmaz, “Ülkemiz korona virüsle çok ciddi mücadele etmektedir. Kabine toplantısı sonrası alınan kararla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama üzerine 3 haftalık tam kapanma dönemine girmiş bulunmaktayız. Yahşihan Belediyesi olarak korona virüse karşı vermiş olduğumuz mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi bu tam kapanma dönemine de hazırlıklı olan belediyemiz, siz hemşerilerimize hizmet vermeye devam edecektir. Tam kapanma döneminde zabıta ekiplerimiz her zaman sahada olup vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışacaklar. İlacı bitip eczaneye gidemeyen, evden çıkamadığı için alışveriş yapamayan vatandaşlarımız dert etmesin, ekiplerimiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecekler. Engelli vatandaşlarımızın en büyük yardımcısı olmaya devam ederken, evden çıkamayan yaşlı, kronik hastalarımızın da yanlarında olacağız. Ayrıca Ramazan ayında yemek yapamayan vatandaşlarımızın yemeklerini yapıp dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

"Sokak hayvanlarını da her zaman olduğu gibi beslemeye devam edeceğiz"

Türkyılmaz, “Devam eden alt yapı çalışmalarında elimizden geldiği kadar suyunuzu kesmemeye çalışacağız. Şu an için asfalt atamasak da yol onarım çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Suyu biten vatandaşlarımız için merkez veznemizde hafta içi her gün 10.00-16.00, hafta sonu 11.00-14.00 arası hizmet vermeye devam ederken, kartlı su sayaçlarına su yüklemek için dışarı çıkamayan vatandaşlarımız Whatsapp İhbar hattımıza başvurmaları neticesinde suları yüklenecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, 7/24 sokak ve caddeleri dezenfektan ilaçları ile temizleyerek, çöplerinizi zamanında almayı sürdürürken, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine devam edecektir. Sokak hayvanlarını her zaman olduğu gibi unutmayıp, beslemesini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman sahada olacağız”

Türkyılmaz “Mezarlık bakımlarını geçen sene olduğu gibi bu sene de biz yapacağız. Evden çıkamayıp Yahşihan Acısu mezarlığına gelemeyen vatandaşlarımızın Whatsapp İhbar hattımıza başvurmaları neticesinde mezarlıklarının bakımlarını yapacağız. Pandemiden sonra çocuklarımızın daha rahat oynayabilmeleri için Park ve Bahçeler Birimi ekiplerimiz yeşil alanların, parkların bakımları ve temizliği için çalışmalarını sürdürecektir. İlçemizde çalışan dolmuşlarımız, belirlenen seferlerinde hareket edip hemşehrilerimize hizmet sağlayacaktır. Kısacası Yahşihan Belediyesi 7 gün 24 saat hizmetinizde olmaya devam edecektir. Bizler sizler için göreve hazırız. Siz evinizde biz hizmetinizde, her anınızda, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.