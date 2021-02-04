Yahşihan Belediyesinden larva ilaçlaması

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, haşere ile mücadele kapsamında kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik alanlarda sisleme yöntemi ile larva ilaçlaması çalışmaları başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Yahşihan Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına da devam ediyor. Yaz dönemi sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelerle mücadelede larva dönemi olması nedeniyle Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerince ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Yahşihan Belediyesi tarafından sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık ve yeşil alanlar, dereler, kanallar, foseptik çukurları, üstü açık ve kapalı kanallarda, belediye ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Bu, haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir"

Yaz aylarında vatandaşlar için sıkıntı unsuru olan ve sağlık açısından risk taşıyan sinek ve haşerelerin çoğalmaması amacıyla larva ilaçlamalarının gerçekleştirildiğini belirten Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, “Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü bu mücadele, haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Bu çalışma gayet çevreci bir çalışma olup haşerelerin uçkun dönemine geçmeden ve halkımıza rahatsızlık vermeden kaynağında üremesini engellemeye yöneliktir. Haşere ile mücadelenin temelini oluşturan larva ilaçlaması kapsamında ilçemizdeki kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik alanlarda sisleme yöntemi ile çalışmalarına başlamıştır. Nisan ayı ortalarına kadar larva ile mücadelemiz devam edecektir” dedi.