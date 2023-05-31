Yahşihan Belediyesi personelinden Türk Kızılayı’na kan bağışı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye personeli ve vatandaşlar, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kan bağışında bulunan personele ve vatandaşlara teşekkür etti. Geçen yılda kan bağış kampanyası başlattıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Geçtiğimiz yılda aynı şekilde kan bağışı kampanyası gerçekleştirmiştik. Bu sene de aynı şekilde duyarlılığımızı göstermek istedik. Yahşihan halkını kan vermeye davet ediyoruz. Sadece 15 dakikanı ayırarak hiç tanımadığın bir insanın hayatına iyilikle dokunabilirsiniz" dedi.