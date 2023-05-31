Yahşihan Belediyesi personelinden Türk Kızılayı’na kan bağışı
KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR, TÜRK KIZILAYI'NA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
KIRIKKALE 31.05.2023, 13:26
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye personeli ve vatandaşlar, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kan bağışında bulunan personele ve vatandaşlara teşekkür etti. Geçen yılda kan bağış kampanyası başlattıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Geçtiğimiz yılda aynı şekilde kan bağışı kampanyası gerçekleştirmiştik. Bu sene de aynı şekilde duyarlılığımızı göstermek istedik. Yahşihan halkını kan vermeye davet ediyoruz. Sadece 15 dakikanı ayırarak hiç tanımadığın bir insanın hayatına iyilikle dokunabilirsiniz" dedi.