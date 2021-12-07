Yahşihan Belediyesi araç sayısını artırıyor

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, filoya 2 araç daha kattıklarını ifade ederek, araç sayısının 49’a yükseldiğini söyledi.

Yahşihan Belediyesi, altyapı ve üst yapıdan, sosyal-kültürel hizmetlere belediyeciliğin tüm alanlarında geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hızla sürdüren Yahşihan Belediyesi, bir yandan da da araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından göreve geldiği günden itibaren araç filosuna 7 milyon lira maliyetli 29 araç kazandırıldı. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Biriminde kullanılmak üzere çöp kamyonu ve kamyonet alındı. Böylelikle Yahşihan Belediyesi’nin toplam araç sayısı 49’a yükselmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ve çöp işlerinde kullanılmak üzere 2014 model 45 bin kilometrede ve 560 bin lira değerinde sıkıştırmalı çöp arabası aldık. Ayrıca belediyemiz Park ve Bahçeler Biriminde kullanılmak üzere 2015 model, çift kabin damperli, 7 koltuk sayılı, 4 bin 500 kilogram yük kapasitesine sahip ve 180 bin lira değerinde Ford Transit 350 ED aldık. Araçlarımız görevi devraldıktan sonra belediyemize kazandırdığımız 28. ve 29. aracımızdır. Yahşihan ilçemize daha da iyi hizmet sunmak için her alanda çalışmaların devam edecek. İmkan buldukça araç ve ekipmanlarımız her geçen gün daha da büyüyecek. Alınan yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.