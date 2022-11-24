Yahşihan Belediyesi, 11 bin 903 öğrencinin genel değerlendirme sınavını üstlendi

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, il genelindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören 11 bin 903 öğrencinin girdiği genel değerlendirme sınavının sponsoru oldu.

Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yaptığı projelerle çalışmalarını sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere, genel değerlendirme sınavı yapıldı. İl genelinde 11 bin 903 öğrencinin katıldığı sınavın sponsorluğunu Yahşihan Belediyesi üstlendi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, genel değerlendirme sınavı öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile birlikte Kırıkkale Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Türkyılmaz, gençlerin meslek sahibi olabilmeleri konusunda eğitimlerine gönül veren bir belediye olduklarını ifade ederek, devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin, ilerleyen dönemlerde başarılı bir bürokrat, doktor, öğretmen ve akademisyen olmalarına katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Türkyılmaz, bu çerçevede de il genelinde ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan genel değerlendirme sınavının sponsoru olduklarını belirtti.