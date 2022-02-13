Vali Tekbıyıkoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.

2008 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma UzmanJandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın’ın ailesi ile evinde bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği yolunda canlarını veren şehitlerin, daima şükran ve minnetle anılacağını kaydeden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Evli ve 1 kız çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın, 5 Eylül 2008 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.