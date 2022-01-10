Vali Tekbıyıkoğlu’dan "KADES" açıklaması: "4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "KADES uygulamasıyla ilgili 4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi. KADES üzerinden yardım çağrısında bulunan 307 kişiye anında evlerine ulaşıldı. Kötü bir muamele ile karşı karşıya kalmasına engel olundu" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, öğretmenevinde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. 2021 yılında gerçekleşen genel asayiş durumları ve eğitim seminerleri hakkında açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, "Jandarma ve emniyet bölgesinde 2021 yılında 9 bin 750 olay olmuş. 9 bin 519 tane şüpheli şahıs yakalandı. Toplam olaylarında yüzde 89’u aydınlatıldı. Yapılan özverili çalışmalar neticesinde ilimizde meydana gelen hırsızlık olaylarında 2020 yılına oranla yüzde 5 azalma sağlandı. 2021 yılında da kolluk kuvvetlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde de hırsızlık olaylarının azaldı ve Türkiye ortalamasında başarı elde ettik" diye konuştu.

KADES uygulaması üzerinden toplamda 307 kişiye cevap verildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"KADES uygulamasıyla ilgili 4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi. KADES üzerinden yardım çağrısında bulunan 307 kişiye anında evlerine ulaşıldı. Kötü bir muamele ile karşı karşıya kalmasına engel olundu. Trafik faaliyetlerinde 417 bin 854 araç kontrol edildi. 43 ilin geçiş güzergahında olmasından dolayı da bu rakam yüksek çıkıyor. yol kontrollerinde 741 bin şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 bin 1 şahısta yakalandı. 99 bin 239 sorgulanan araçtan 3 bin 680’nine işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyetleri kapsamında; mali suçlarda 97 şahsa ’sahte para, sahte çek ve senet’ suçundan işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 92 şahsa ’tarihi eser, akaryakıt, tütün, alkollü içecek ve kaçak cep telefonu’ suçundan işlem yapıldı. Organize suçlarda da toplam 325 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı."

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 3’ü üniversite, 2’si lise öğrencisi olmak üzere toplamda 832 şahsa adli işlem yapıldığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Bunlardan 45’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye geneli 100 bin nüfusa oranla yüzde 0,03 olup, illerin başarı sıralamasında Kırıkkale’miz az riskli iller arasında yer alıyor" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Narko Rehber ve Narkotik Anne faaliyetlerimiz var. 4 bin 230 kişiye uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli seminerler düzenlendi. İlimize bağlı okullarda 6 bin 840 öğrencimiz trafik eğitim parkurunda eğitim aldı. Kırıkkale Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 34 bireye trafik güvenliği eğitimi verildi" dedi.

Tekbıyıkoğlu, daha sonra basın mensuplarıyla pasta keserek, çeşitli hediyeler verdi. İhlas Haber Ajansı Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay ise 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Tekbıyıkoğlu’na tablo hediye etti.