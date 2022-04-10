Vali Tekbıyıkoğlu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, geçen seneye göre iki kat daha fazla beton yol yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Tekbıyıkoğlu’na İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tekbıyıklıoğlu, Kırıkkale’de beton yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İl Özel İdaremiz olarak görev sahamıza giren her alanda büyük bir çalışma azmiyle işlerimizi yapmaya gayret ettik ve gayretimiz devam etmektedir. Bu yıl geçtiğimiz yıl atılan beton yolun iki katı beton yol yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Sathi kaplamanın ortalama ömrünün en fazla 3 yıl olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu süre zarfında bozulan yolun tekrar yapılması ihtiyacı, tüm yol ağının asfalt olmasını imkansız kılmıştır. İşte bu durumun çözümü için konu tüm detaylarıyla incelenmiş, mevcut kaynakların verimli kullanılması esas alınarak beton yol yapılması daha verimli olacaktı" diye konuştu.