Vali Tekbıyıkoğlu, Silah İhtisas OSB’de incelemelerde bulundu

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye’nin ilk silah ihtisas organize sanayi bölgesi olan Silah İhtisas OSB’de incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı’nın da katıldığı ziyarette Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye’nin ilk silah ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Silah İhtisas OSB’nin müdürü İbrahim Erol’dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu daha sonra Silah Sanayi İhtisas OSB’de faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.