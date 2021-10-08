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Vali Tekbıyıkoğlu: "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi.

KIRIKKALE 08.10.2021, 11:46
Vali Tekbıyıkoğlu: "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi.

Kırıkkale Valiliği’ne atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum müdürlerine ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defterini imzaladı. Vali Tekbıyıkoğlu, emniyetin sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu ve icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen tarafından karşılanan Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defterini imzaladı. Burada düzenlenen toplantıda da jandarma komutanlığı yetkililerinden brifing aldı. Emniyet ve Jandarma mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Vali Tebıyıkoğlu "Şehrimizin huzur ve sükununu çok önemsiyoruz" dedi.

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