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Vali Tekbıyıkoğlu: "Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor"

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından yardım faaliyetlerinin daha da ileri seviyeye taşınması açısından düzenlenen çalıştaya katılan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Türkiye, kendi gayrisafi milli hasılasından başka mazlum milletlere en fazla yardım yapan millet olarak dünyada işaretle gösteriliyor" dedi.

KIRIKKALE 12.05.2022, 17:45
Vali Tekbıyıkoğlu: "Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor"

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından yardım faaliyetlerinin daha da ileri seviyeye taşınması açısından düzenlenen çalıştaya katılan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Türkiye, kendi gayrisafi milli hasılasından başka mazlum milletlere en fazla yardım yapan millet olarak dünyada işaretle gösteriliyor" dedi.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi tarafından Öğretmenevinde "Sensiz Olmaz" başlığı altında çalıştay düzenlendi. 2021 yılında yapılan faaliyetlerin, 2022 yılında ise yapılacak olan faaliyetlerinin hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sivil toplum kuruluşları arasında insani yardım alanında en kuvvetli elin Türk Kızılay’ı olduğunu söyledi.

"Mazlum milletlere yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor"

Vali Tekbıyıkoğlu, "İnsanoğlu eşit şartlarda dünyaya gelmiyor. Bu yarışa eşit şekilde başlamıyoruz. Ama yarış devam ediyor. İnsana düşen karşıdakini düşünmektedir. Nefis, insana kendisini düşündürür ama vicdan, insana karşısındakini düşündürür. Her milletin kendine has özellikleri var. Her milletinde kendine ait bir sosyolojisi ve dünyayı algılayış biçimi vardır. Bizim milletimiz hakikaten vicdanlı bir millet. Diğer dünya milletlerini, diğer toplulukları, mazlumu düşünen bir millet. Gayrisafi milli hasılaların birbirleriyle mukayesesi düşünüldüğü zaman; Türkiye kendi gayrisafi milli hasılasından, başka mazlum milletlere en fazla yardım yapan millet olarak dünyada işaretle gösteriliyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye bütçesinden ayrılan pay ise 5 kat kadar arttı"

Son 20 yılda sosyal yardımlara ayrılan pay 1.6 milyar liradan, 97 milyar liraya kadar çıktığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yani 75 kat kadar bir artış söz konusu. Gayrisafi milli hasıladan ayrılan pay yaklaşık 3 kat kadar arttı. Türkiye bütçesinden ayrılan pay ise 5 kat kadar arttı. Sadece bunların artması önemli değil, bunların isabetleri, kullanılan bilişim sistemleriyle beraber çok daha etkin hale geldi. Dünya bu konuda Türkiye’nin operasyonlarını hakikaten ilgiyle takip ediyor. Bu bilişim sisteminin dünyada muadili yok hepsi de Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak yapılmış programlar. Titizlikle kurulmasına çok çaba sarf ettiğim, devletin yürüttüğü sosyal yardım programlarının şöyle bir özelliği var; Sosyal adaleti sağlayalım derken, sosyal atalete de sebep olmamak için; genç çalışabilir, dinamik nüfusumuzun üzerine düzenli yardım bağlamayalım. Çünkü bizim çok dinamik ve genç bir nüfusumuz var. Bunları da iş gücü piyasasından asla koparmamak lazım diye değerlendiriyorum. Yoksulluğun yanında yaşlılık, yoksulluğun yanında engellilik, yoksulluğun yanında eşini kaybetmiş olmak, yoksulluğun yanında öksüz yetim veya bazı sosyal amaçları hedefleyen programları uygulayalım diye çok çaba sarf ettim ve halende bu istikamette devam ediyor."

"Türk Kızılay’ını devamlı yanımızda tuttuk"

Devletin yaptığı operasyonların en önemli partnerlerinden bir tanesi de Türk Kızılay’ı olduğuna değinen Tekbıyıkoğlu, "Türk Kızılay’ı, Resmi Gazete de tüzüğü yayınlanan özel bir sivil toplum kuruluşudur. Devlet olarak operasyonlarımızda Türk Kızılay’ını devamlı yanımızda tuttuk. Gerek yurt dışı operasyonlarında gerekse de afetlerde hep devletimizin yanında oldu. Türk Kızılay’ının ilimizde yapmış olduğu çalışmalarını yakından takip ediyorum. Oldukça aktifler. Yakında bir projemizde hayata geçiyor. Biz projemizin bize ait olan kısmını tamamladık. Projemizi onaylattık. Kızılay’ında hazır olması halin de Aşevimizi hayata geçireceğiz. Bir başkasını düşünmek, bir başkasını hissetmek, bir başkasının sorunlarıyla iştigal etmek insanlığın bir özelliğidir. Bu özelliğimizin hem fert olarak, hem millet olarak kaybolmaması dileğiyle Kırıkkale Türk Kızılay’ı Şube Başkanlığının ‘Sensiz Olmaz’ adlı Çalıştayının ilimize, insani yardım operasyonlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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