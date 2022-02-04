Vali Tekbıyıkoğlu: "Devletlerin en büyük zenginliği genç nüfusudur"

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Devletlerin en büyük zenginliği de genç nüfusu ve çocuklarıdır" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulundu. 7 Şubat 2022 tarihinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin başlayacağını ifade eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Devletin birinci görevi vatandaşın güvenliğini, huzur ve sükunu tesis etmektir. Devletlerin en büyük zenginliği de genç nüfusu ve çocuklarıdır. Gerek jandarmamız ve emniyetimiz gerekse okul yöneticilerimiz güvenli okul ve çevresi için ellerinden geleni yapıyor. Denetimlerimiz ve çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek tedbirlerimiz sıkılaştırılacak” dedi.

Önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim-öğretim sezonuyla birlikte eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek bu eksikliklerin bir an evvel giderilmesi ve yeni eğitim-öğretim yılının Kırıkkale’de sorunsuz tamamlanması yönünde okul yetkililerine talimatlarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılması ve okul servisleri ile kantinlerin sıkı denetlenmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarda bulundu.

Vali Tekbıyıkoğlu ayrıca, okullarda Koronavirüs hastalığının yayılım hızını düşürmeye yönelik tedbirlerin alınmasının önemine değinerek, salgınla mücadele konusunda okul müdürleri ve öğretmenlerin duyarlı olmalarını istedi.

Vali Tekbıyıkoğlu’nun konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul güvenliğine yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Akkuş, İl Jandarma Komutan Vekili Ahmet Kurşun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüdaverdi Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve STK temsilcileri katıldı.