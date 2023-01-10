Vali Tekbıyıkoğlu: "Demokraside basının yeri çok önemli"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, demokraside basının yeri ve öneminin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Demokraside basının yeri ve önemi çok kıymetli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Biz idareciler, yöneticiler ve yerel yöneticiler olarak, sizden de edindiğimiz çok fazla bilgi oluyor. Bazen sizlerden aldığımız bilgiyle eksikliği görüyoruz. Bu eksikliği kapatıyoruz. Hem bizim çalışmamıza katkıda bulunuyorsunuz hem de vatandaşımızın bilgilendirilmesine önemli katkılarınız var. Sizin göreviniz, vazifenizin çok değerli bir vazife" dedi.

Kahvaltı programının ardından hediye takdimi yapan Tekbıyıkoğlu, daha sonra gazetecilerle birlikte pasta kesti.