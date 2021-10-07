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Vali Tekbıyıkoğlu, ayağının tozuyla şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kırıkkale Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, ilk ziyaretini şehit ailelerine gerçekleştirdi.

KIRIKKALE 07.10.2021, 11:20
Vali Tekbıyıkoğlu, ayağının tozuyla şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kırıkkale Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, ilk ziyaretini şehit ailelerine gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Aralık 2015 günü Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Nohut’un annesi Münevver Nohut’u evinde ziyaret etti. Tekbıyıoğlu, buradaki ziyaretin ardından 4 Kasım 1992’de PKK tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk’ün annesi Hatice Güçlütürk görüştü.

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